Внезапную популярность Максима Матвеева у иностранок назвали кратковременной: «В тренде»

Кинокритик Александр Голубчиков объяснил, что внезапная популярность Максима Матвеева в зарубежных соцсетях может быть кратковременной. В беседе с «Газетой.Ru» он поделился, что на фоне интереса иностранок актеру вряд ли будут предлагать проекты в Голливуде.

По мнению Голубчикова, зарубежным поклонникам пришелся по вкусу образ Матвеева. Он считает, что его популярность можно сравнить с интересом публики к Кадышевой и Кате Лель.

«Мне кажется, история с Матвеевым идет в тренде всех наших всплесков популярности — Надежды Кадышевой, Кати Лель, к которой нынче в Индонезии особенный интерес. И Максим Матвеев из той же серии. Это не говорит о каком-то повышенном интересе к русской культуре. Просто, видимо, сейчас образ Матвеева, интеллигентного и при этом в меру брутального мужчины, оказывается востребованным для аудитории социальных сетей», — заявил Александр Голубчиков.

Кинокритик подчеркнул, что этот всплеск популярности не гарантирует Матвееву зарубежные проекты. По его словам, этого недостаточно, чтобы строить карьеру в Голливуде. Но он отметил, что, скорее всего, сам актер в этом не заинтересован.

«Если сравнивать его с Борисовым, Эйдельштейном и Колокольниковым, то они и раньше работали до всех ограничений с зарубежной публикой, режиссерами, появлялись в каких-то фестивальных проектах и так далее. У Матвеева такой истории до сих пор не было, поэтому сейчас, после какого-то всплеска интереса, скорее всего, кратковременного, хотя он, естественно, заслуживает мировой славы, Матвеев не получит большого интереса к своей персоне, увеличения гонораров и приглашений в международные проекты. Он вполне здесь неплохо с Лизой занимается детьми и прочим, и вообще как бы нет необходимости. Он востребован в России, и у него нет стремления как-то себя растрачивать на проекты за рубежом», — поделился кинокритик.

Иностранные пользователи обратили внимание на Максима Матвеева благодаря сериалу «Анна Каренина», в котором он сыграл вместе с женой Елизаветой Боярской. Поклонники стали делать нарезки сцен с актером, отмечать его в соцсетях и восхищаться его внешностью и игрой. При этом сам Матвеев к повышенному интересу к своей персоне относится с иронией. Он ответил зарубежным фанаткам в своем блоге неудачными селфи и написал: «Из цикла «Тиктокерский краш», «Дядюшка Ау — звезда ТикТока».

