«Я тебе кадык оторву»: в Москве на видео попало, как кондуктор набросился на пассажира

В Москве на видео сняли, как кондукторша пообещал вырвать кадык пассажиру

В Москве кондукторша пообещала вырвать кадык пассажиру и избила его. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Женщине показалось, что мужчина пытался проехать зайцем: якобы сначала сел, а оплатил только когда к нему подошли. Но очевидцы говорят, что он заплатил при входе», — говорится в публикации.

Пассажиры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина кричит на мужчину и угрожает ему. По словам пассажирки, после этого кондуктор вывела москвича из транспорта и избила.

До этого в Омске водители Toyota Land Cruiser и Hyundai устроили драку со стрельбой на проезжей части. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина останавливает транспорт, выходит из автомобиля и начинает избивать другого водителя. В момент драки из машины выходят пассажиры, которые пытаются остановить конфликт.

Ранее на трассе под Кызылом произошло жесткое ДТП.
 
