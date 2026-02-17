Размер шрифта
В Барнауле осудили 17-летнюю мать, которая порезала новорожденного сына канцелярским ножом

Несовершеннолетнюю мать из Барнаула осудили за убийство новорожденного
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Барнауле осудили 17-летнюю мать, которая порезала новорожденного сына канцелярским ножом, сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Девушку, которая расправилась с новорожденным сыном в октябре прошлого года, судили по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

«В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, приговорив подсудимую к 2 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — уточнили в ведомстве.

Сообщалось, что девушка, воспитывающаяся в благополучной семье, скрывала беременность от родителей и в итоге родила здорового мальчика, когда находилась дома одна.

Подросток испугалась реакции близких и решила избавиться от сына. Она несколько раз ударила его ножом, а затем завернула тело ребенка в полиэтиленовый пакет и вынесла на улицу. Тело младенца с колото-резаными ранами шеи и грудной клетки обнаружили в районе улицы Малахова вечером 10 октября.

Ранее мать перерезала горло 11-летнему сыну, потому что в него якобы вселился дьявол.
 
