Латвийский хоккеист готов вернуть медали, выигранные со сборной СССР

Двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, легенда латвийского хоккея Артур Ирбе заявил, что может вернуть медали, которые он выиграл со сборной СССР, передает Iltalehti.

«Мне не нужно хранить эти медали. Я передам медали, если вспомню, где они. Я не храню их с гордостью. Такое было время. У меня не было выбора играть где-то еще, и я не знал ничего лучше», — сказал Ирбе.

21 мая 2025 года двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что Ирбе, который высказался против участия России на международных турнирах, нужно вернуть медали чемпионатов мира, которые он завоевал со сборной СССР.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Ирбе заявил, что латвийские игроки станут рабами, если будут играть в России.