Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Латвийский хоккеист готов вернуть медали, выигранные со сборной СССР

Латвийский хоккеист Ирбе: не храню советские медали с гордостью
Фред Гринберг/РИА «Новости»

Двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, легенда латвийского хоккея Артур Ирбе заявил, что может вернуть медали, которые он выиграл со сборной СССР, передает Iltalehti.

«Мне не нужно хранить эти медали. Я передам медали, если вспомню, где они. Я не храню их с гордостью. Такое было время. У меня не было выбора играть где-то еще, и я не знал ничего лучше», — сказал Ирбе.

21 мая 2025 года двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что Ирбе, который высказался против участия России на международных турнирах, нужно вернуть медали чемпионатов мира, которые он завоевал со сборной СССР.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Ирбе заявил, что латвийские игроки станут рабами, если будут играть в России.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!