В Киргизии уволили сотрудников спецслужб за нарушение закона

В Киргизии сотрудников спецслужб уволили после проверки по поручению президента
РИА Новости

По поручению президента Киргизии Садыра Жапарова военная прокуратура совместно с главным следственным управлением МВД провела ряд следственных и оперативных мероприятий в отношении некоторых бывших сотрудников Государственного комитета национальной безопасности, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением во время нахождения на должности. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«По результатам расследования были приняты важные кадровые решения. Лица, признанные виновными в нарушениях закона, были освобождены от занимаемых должностей и уволены из органов национальной безопасности», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что соответствующие органы, согласно установленным процедурам, дадут окончательную юридическую оценку действиям этих лиц.

До этого старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин заявил «Газете.Ru», что решение президента Киргизии Садыра Жапарова уволить главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, своего соратника, говорит о том, что глава государства «сыграл на опережение» в интересах единства в управлении страной.

Ранее Жапаров уволил секретаря Совета безопасности Киргизии Рустама Мамасадыкова.
 
