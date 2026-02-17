Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Европу призвали готовиться к катастрофическому глобальному потеплению

ESABCC: в Европе может потеплеть на 3°C
Michel Euler/AP

Член Европейского научного консультативного совета по изменению климата (ESABCC) Мартин ван Аалст в докладе организации заявил, что европейским странам стоит готовиться к катастрофическому глобальному потеплению на 3°C. Об этом пишет газета The Guardian.

По словам ученого, европейский континент уже уже «расплачивается» за недостаточную подготовку к глобальному потеплению, но адаптация к более жаркому будущему отчасти является «здравым смыслом и легкодостижимой целью».

«Это сложная задача, но в то же время вполне выполнимая (подготовка к глобальному потеплению. — «Газета.Ru»). Это не высшая математика», — поделился ван Аалст.

Отмечается, что в новом докладе ESABCC нынешние усилия по адаптации к повышению температуры описываются как «недостаточные, в основном постепенные и часто предпринимаемые слишком поздно». Также в документе говорится, что к 2100 году температура в мире будет на 2,8-3,3°C выше доиндустриального уровня. Это в два раза превышает показатели, к которому стремились мировые лидеры, подписав Парижское соглашение по климату в 2015 году.

12 февраля газета The Guardian писала, что ученые предсказали необратимые изменения климата на Земле из-за глобального потепления.

В публикации отмечается, что потепление может привести к новому и «адскому климату парниковой Земли». Это, считают специалисты, будет гораздо хуже, чем повышение температуры на +2-3°C.

Ранее стало известно, что в США закроют центр климатических исследований.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!