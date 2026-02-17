Европу призвали готовиться к катастрофическому глобальному потеплению

Член Европейского научного консультативного совета по изменению климата (ESABCC) Мартин ван Аалст в докладе организации заявил, что европейским странам стоит готовиться к катастрофическому глобальному потеплению на 3°C. Об этом пишет газета The Guardian.

По словам ученого, европейский континент уже уже «расплачивается» за недостаточную подготовку к глобальному потеплению, но адаптация к более жаркому будущему отчасти является «здравым смыслом и легкодостижимой целью».

«Это сложная задача, но в то же время вполне выполнимая (подготовка к глобальному потеплению. — «Газета.Ru»). Это не высшая математика», — поделился ван Аалст.

Отмечается, что в новом докладе ESABCC нынешние усилия по адаптации к повышению температуры описываются как «недостаточные, в основном постепенные и часто предпринимаемые слишком поздно». Также в документе говорится, что к 2100 году температура в мире будет на 2,8-3,3°C выше доиндустриального уровня. Это в два раза превышает показатели, к которому стремились мировые лидеры, подписав Парижское соглашение по климату в 2015 году.

12 февраля газета The Guardian писала, что ученые предсказали необратимые изменения климата на Земле из-за глобального потепления.

В публикации отмечается, что потепление может привести к новому и «адскому климату парниковой Земли». Это, считают специалисты, будет гораздо хуже, чем повышение температуры на +2-3°C.

Ранее стало известно, что в США закроют центр климатических исследований.