«Где Прохор учился — Коля преподавал»: мужа Бородиной высмеяли фанаты

Пост Николая Сердюкова вызвал волну комментариев, в которых его уличили в том, что он живет за счет жены. На это обратило внимание издание «СтарХит».

Недавно блогер отправился на Мальдивы со своей супругой Ксенией Бородиной. Они остановились в пятизвездочном отеле. В своем блоге Сердюков написал, что ему нравится путешествовать с женой, потому что в Москве она часто занята работой.

«Где Прохор [Шаляпин] учился — Коля преподавал»; «Мама работает, а папа красивый»; «Коля, тебе повезло, ты круто вышел замуж. Это твоя судьба, и пусть всем так везёт»; «Коля живет свою лучшую жизнь», — написали интернет-пользователи.

Некоторые подписчики блогера с иронией отметили, что хейтеры просто завидуют ему. Сам Сердюков никак не отреагировал на комментарии.

Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова в 2025 году. Для телеведущей это уже третий брак. Ее предыдущие отношения закончились из-за измен бывшего мужа. Звезда «Дома-2» утверждала, что долгое время знала о неверности Омарова, но продолжала с ним жить ради семьи.

