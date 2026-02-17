Размер шрифта
В России утвердили стандарт отделки в новостройках

Минстрой: новый ГОСТ по отделке в новостройках вступит в силу 1 марта
miroha141/Shutterstock/FOTODOM

В России утвержден национальный стандарт отделки в новостройках — ГОСТ «Отделочные работы. Требования к результатам работ». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ в мессенджере Max.

По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, новый ГОСТ усиливает защиту прав граждан за счет прозрачного определения требований к результатам работ и порядку их контроля.

Уточняется, что документ устанавливает единые критерии оценки качества отделки в новостройках и распространяется на основные виды внутренней отделки: штукатурные, облицовочные, малярные и обойные работы, устройство потолков и полов, а также закрепляет методы и средства контроля.

Согласно новому ГОСТу, для жилых зданий предусмотрен диапазон классов отделки от первого до шестого, что позволяет применять стандарт при фиксации выбранного класса в договоре между заказчиком и подрядчиком в разных проектах: как в массовом сегменте, так и в более дорогих категориях.

В Минстрое отметили, что новый стандарт вступает в действие с 1 марта 2026 года.

До этого в Госдуме предложили обязать застройщиков в России возводить дома с колясочными и велосипедными парковками, чтобы сделать жизнь семей и активных граждан более комфортной. При этом в старых домах, по мнению законотворцев, следует сделать специальные боксы, которые будут располагаться на придомовых территориях.

Ранее в России не увидели причин для роста цен на жилье из-за льготной ипотеки.
 
