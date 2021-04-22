Посол США Салливан прибыл в аэропорт Шереметьево

В московский аэропорт Шереметьево прибыли два джипа с номерами посольства США, сообщает РИА «Новости».

Как пишет агентство, из одного из автомобилей вышел американский посол Джон Салливан, который собирается вылететь в Соединенные Штаты. Затем дипломат прошел в зал дипломатических делегаций. Отмечается, что Салливан не стал общаться с прессой.

Он вылетит рейсом на 10.00 мск в Лондон, сообщает агентство со ссылкой на дипломатические источники.

Также информацию о том, что посол США уедет из Москвы в четверг, подтвердили в американском посольстве.

«Мы подтверждаем, что посол Салливан находится на пути в Вашингтон», — заявила пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

Ранее стало известно, что американский посол выехал из своей резиденции Спасо-хаус в Москве.

16 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.

До этого, 20 марта, в Москву на консультации отправился российский посол в США Анатолий Антонов. Причиной вызова стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.