Задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинения

Задержанным четверым белорусским оппозиционным политикам следствие предъявило обвинение в подготовке государственного переворота в Белоруссии, сообщает телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на Комитет государственной безопасности.

«Четырем задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса — заговор с целью захвата власти неконституционным путем. Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием», — заявил в эфире программы «Понятная политика. Плюс» начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек.

17 апреля в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парада Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его мнению, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы.

Ранее США прокомментировали обвинения в подготовке покушения на Лукашенко.