Белый дом ответил на слова Путина о Шерхане и Табаки

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом не принимает на свой счет аллюзии президента России Владимира Путина на «Маугли» Редьярда Киплинга, комментируя его высказывание о Шерхане и Табаки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа», — отметила Псаки во время брифинга в Белом доме.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию Путин сравнил недругов России с персонажами английского Киплинга. Президент сказал, что недружественные акции некоторых стран схожи с поведением шакала Табаки, прихвостня тигра Шерхана из сказки «Маугли».

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.