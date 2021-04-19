В Кремле прокомментировали высылку российских дипломатов из Чехии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле оценили высылку российских дипломатов из Чехии, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

«Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными», — подчеркнул представитель Кремля.

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация властей Чехии о 18 российских дипломатах нужна была для отвлечения внимания от переворота на территории Белоруссии, который готовится Западом.

19 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги.