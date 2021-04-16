Путин обсудил с Совбезом РФ ответные меры на санкции США

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое прошло в пятницу, 16 апреля, обсудил ответные меры на антироссийские санкции США. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, военное строительство стало профильной темой совещания.

Как рассказал представитель Кремля, российский лидер также проинформировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на нынешней неделе.

Песков уточнил, что прошел разговор об ответных мерах на санкции, которые накануне были введены Вашингтоном в отношении России.

Кроме того, он указал, что на совещании обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

В дальнейшем российский МИД вызвал посла США в стране Джона Салливана и объявил ему, что в ближайшее время Москва представит серию ответных мер на введенные Вашингтоном санкции.