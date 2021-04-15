Bloomberg: США планируют ввести санкции против РФ и выслать дипломатов

США собираются ввести санкции в отношении России в ответ на приписываемые Москве попытки вмешательства в выборы и кибератаки с помощью SolarWinds. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Как сообщает агентство, в санкционном списке окажутся около десятка россиян, в том числе представители правительства и разведки. Кроме того, по его данным, под санкции попадут порядка 20 юридических лиц.

По словам собеседников агентства, власти США также планируют выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов.

Согласно их информации, об вышеуказанных мерах может быть объявлено уже в четверг, 15 апреля.

В Белом доме, Госдепартаменте, Совете национальной безопасности и Минфине США не прокомментировали агентству эту информацию.

Ранее стало известно, что Вашингтон намерен предпринять «ответные шаги» на «атаку русских хакеров» на госучреждения США с помощью взлома софта SolarWinds и «наказать» Россию за якобы вмешательство в выборы президента. Кроме высылки дипломатов, ответные меры могут включать в себя новые санкции.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал «очередным огульным обвинением» заявления США о кибератаке SolarWinds, к которой якобы причастна Россия.

Белый дом обвиняет РФ в хакерской атаке с использованием софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора.