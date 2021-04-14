Президент России Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса, сообщает ТАСС.

Об этом он рассказал во время заседания попечительского совета Русского географического общества (РГО).

«Прямо сейчас <...> я сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то, что надеюсь, уверен в этом», — сказал российский лидер.

По словам президента, он рассчитывает на то, что другие участники заседания последуют его примеру из заботы о себе и своих близких.

Путин также надеется, что пандемия скоро пойдет на спад, в том числе благодаря вакцинации.

23 марта президент РФ сделал первую прививку от коронавируса. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили.

Позже стало известно, что после появления антител Путин планирует расширить географию рабочих поездок.