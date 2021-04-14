Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса, сообщает ТАСС.
Об этом он рассказал во время заседания попечительского совета Русского географического общества (РГО).
«Прямо сейчас <...> я сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то, что надеюсь, уверен в этом», — сказал российский лидер.
По словам президента, он рассчитывает на то, что другие участники заседания последуют его примеру из заботы о себе и своих близких.
Путин также надеется, что пандемия скоро пойдет на спад, в том числе благодаря вакцинации.
23 марта президент РФ сделал первую прививку от коронавируса. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили.
Позже стало известно, что после появления антител Путин планирует расширить географию рабочих поездок.