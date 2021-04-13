Белый дом: планы по встрече Путина и Байдена не означают изменения санкционной политики

Готовность США работать над саммитом президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге.

«Президент США ясно давал понять, что (для России — прим. ред.) будут последствия... Некоторые из этих последствий будут видимыми, а некоторые останутся незамеченными, как мы часто говорим», — сказала Псаки в ответ на вопрос о том, означает ли готовность США работать над саммитом Путина и Байдена, что Вашингтон не планирует вводить новые санкции против РФ.

Ранее Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу. В рамках телефонного разговора лидеры США и России обсудили ряд двусторонних вопросов и глобальных проблем, в частности, затронули тему обострения конфликта в Донбассе. При этом Байден призвал Москву снизить напряженность у украинских границ, Путин же изложил базирующиеся на минском «комплексе мер» подходы к политическому урегулированию ситуации на востоке Украины.