Поклонская предложила турецким властям послать в Крым делегацию

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская предложила турецким властям перед принятием решения об участии в саммите «Крымская платформа» приехать на полуостров и пообщаться с местными жителями, парламентарий выразила готовность лично организовать сопровождение коллегам из Турции. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

10 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара выступает за снижение напряженности на востоке Украины, поддерживает территориальную целостность Украины и поддерживает идею проведения саммита «Крымская платформа». Он также подчеркнул, что позиция Турции по теме вхождения Крыма в состав России в рамках референдума остается неизменной (Анкара не признает статус Крыма как субъекта России. — «Газеты.Ru»).

«Президент Турции не поддержал «аннексию» Крыма. Это правильно — я бы тоже не поддержала «аннексию» Стамбула. Здесь игра слов получается: воля народа — референдум, а насильственный захват — аннексия. Какой вопрос — такой и ответ», — подчеркнула Поклонская.

По ее словам, желанием участвовать в саммите «Крымская платформа» Турция показывает, что ей интересна судьба полуострова. Поклонская также добавила, что когда она впервые встретилась с турецким лидером Реджепом Эрдоганом во время визита российской делегации в Турцию, то он выставил себя таким человеком, для которого важны принципы порядочности и мужества.

Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Украина намерена обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США и другим государствам.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.