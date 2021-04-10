Борис Джонсон не пойдет на похороны принца Филиппа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не пойдет на похороны супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя Даунинг-стрит.

Уточняется, что из-за ограничений по коронавирусу на церемонии могут присутствовать только 30 человек, поэтому премьер не пойдет на мероприятие, чтобы освободить место.

«Премьер-министр хочет действовать полностью в соответствии с тем, что лучше всего для королевской семьи, и поэтому не будет присутствовать на похоронах в субботу, чтобы это могли сделать как можно больше членов семьи», — сказал представитель.

Ранее стало известно, что Меган Маркл не приедет на похороны принца Филиппа. Меган Маркл, которая в настоящий момент ждет ребенка, не приедет на мероприятие из-за рекомендации ее врача.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что скончавшегося накануне британского принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, похоронят 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Уточняется, что у публики не будет доступа на церемонию, но похороны будут транслировать по телевидению. На мероприятии будут присутствовать только члены семьи и близкие друзья, их будет не больше тридцати человек. Национальный траур продлится до 17 апреля, траур королевской семьи — две недели.

Принц Филипп скончался в возрасте 99 лет 9 апреля.