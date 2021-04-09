Зеленский на будущей неделе встретится с Макроном в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский в конце будущей недели отправится в Париж с рабочим визитом, где переговорит с лидером Франции Эммануэлем Макроном об эскалации в Донбассе. Об этом сообщает газета KyivPost.

Отмечается, что Зеленский посетит французскую столицу после визита в Турцию.

По словам посла Франции на Украине Этьена де Понсена, главной цель визита украинского президента является встреча с Макроном «один на один».

«Несомненно, две из самых важных тем в повестке дня президента — это наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в Украине», — сказал дипломат.

Украинские силовики в конце марта сообщали, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных.

В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.