Зеленский подтвердил обострение ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее посетил Донбасс, заявил, что ситуация в регионе действительно обострилась. Об этом пишет РИА «Новости».

«Есть, действительно, обострение ситуации в Донбассе, действительно, мы все это видим, видят и бойцы, и главнокомандующие, все командиры», — сказал Зеленский.

Он также призвал всех украинских чиновников посетить Донбасс и поддержать солдат страны.

«Те, у кого есть власть на Украине, должны быть на Донбассе хотя бы по очереди. Это очень важно», — сказал президент.

По словам главы государства, это важно, чтобы солдаты чувствовали поддержку власти и понимали, что «власть не прячется по кабинетам, а находится там, где действительно сложно».

Ранее Зеленский посетил позиции военнослужащих в Донбассе.

До этого стало известно, что представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины. Встреча, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Аманда Дори и коллеги из указанных стран-членов НАТО, прошла в онлайн-формате.