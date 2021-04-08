Кремль прокомментировал сообщения о возможной высылке российских дипломатов из США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о возможной высылке российских дипломатов из США.

В Кремле готовы к негативным сценариям, отметил Песков.

«Враждебность и непредсказуемость американской стороны обязывают нас быть готовыми к худшим сценариям развития отношений двух стран. У нас получается, что вопросов по американским отношениям больше, чем объем этих отношений», — сказал он.

Накануне источники Bloomberg сообщили, что российских дипломатов, чья деятельность «не соответствует статусу», могут вскоре выслать из США. Основанием для таких действий станет обвинение в хакерской атаке и якобы вмешательстве в выборы президента. Кроме того, Вашингтон может ввести новые санкции.

Ранее Песков заявил, что Российские власти не позволят Вашингтону вести диалог с Москвой с позиции силы. При этом он добавил, что у Москвы и Вашингтона есть несколько тем, диалог по которым возможен и интересен российской стороне.