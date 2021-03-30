Лукашенко потребовал не «размывать» полномочия президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти заявил, что в стране не будут «размыты» президентские полномочия и выступил за сильную президентскую власть, сообщает «БелТА».

«У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху», — заявил он.

По его мнению, у главы государства должны оставаться сильные президентские полномочия.

«Если «растворим» будущего президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет», — сказал он.

Он отметил, что это не власти России «заставляют Лукашенко Конституцию переделывать», а сами власти Белоруссии давно занимаются этим вопросом.

«Эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен, и мы не знаем, кто будет следующим и какой он будет, — диктатор, авторитарный руководитель, мы тоже не знаем», — заключил белорусский президент.