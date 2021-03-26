В Кремле оценили высказывание Макрона о новом типе войны из-за вакцин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о том, что сейчас ведется новая мировая война из-за вакцин.

«Эти заявления господина Макрона (о новом типе войны) относятся к сфере наших абсолютных разногласий. Мы не согласны, что Россия и Китай ведут какую-то войну», — сказал Песков.

Пресс-секретарь заявил, что Россия и Китай не используют пандемию или вакцины для продвижения своего влияния. По мнению Пескова, Россия является «ответственной частью международного сообщества», что демонстрируется в моменты кризиса, который переживает все человечество. Пресс-секретарь напомнил, что РФ первой в мире разработала вакцину от коронавируса, а сейчас наращивает темпы производства препарата.

Песков подчеркнул, что Москва ценит доверительный диалог с Парижем, а также готовность Макрона обсуждать сложные вопросы. По его словам, между Путиным и Макроном существуют значимые разногласия, но лидеры продолжают общаться.

Ранее Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС заявил, что Европа столкнулась с новым типом мировой войны, связанным с вакцинацией, в частности из-за действий России и Китая.

До этого французский лидер сообщал, что Европа планирует стать крупнейшим производителем вакцин от коронавируса нового типа к лету текущего года.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».