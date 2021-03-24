Песков заявил о вакцинации Путина первым компонентом препарата от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину сделали первый укол двухфазной российской вакцины от коронавируса.

«Соответственно, недельки через три — второй», — уточнил представитель Кремля.

Он добавил, что президент чувствует себя хорошо.

На вопрос о том, какую из трех российских вакцин выбрал Путин, Песков ответил, что все они абсолютно безопасны, а каким препаратом от коронавируса привился президент, знает он и его врач.

Ранее пресс-секретарь подчеркнул, что в Кремле надеются на ускорение темпов вакцинации после решения главы государства сделать прививку от COVID-19, а также пообещал, что Путин сам расскажет о том, какой препарат выбрал.

Накануне президент РФ сделал прививку от коронавируса, а Песков заявил, что 24 марта он продолжит работу в обычном режиме.

Также представитель Кремля сообщил, что вакцинация президента не будет публичным мероприятием.