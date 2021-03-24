Песков заявил о вакцинации Путина первым компонентом препарата от COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину сделали первый укол двухфазной российской вакцины от коронавируса.
«Соответственно, недельки через три — второй», — уточнил представитель Кремля.
Он добавил, что президент чувствует себя хорошо.
На вопрос о том, какую из трех российских вакцин выбрал Путин, Песков ответил, что все они абсолютно безопасны, а каким препаратом от коронавируса привился президент, знает он и его врач.
Ранее пресс-секретарь подчеркнул, что в Кремле надеются на ускорение темпов вакцинации после решения главы государства сделать прививку от COVID-19, а также пообещал, что Путин сам расскажет о том, какой препарат выбрал.
Накануне президент РФ сделал прививку от коронавируса, а Песков заявил, что 24 марта он продолжит работу в обычном режиме.
Также представитель Кремля сообщил, что вакцинация президента не будет публичным мероприятием.