ЕС отложил пересмотр отношений с РФ до следующего саммита

Европейский союз и Россия отложили пересмотр отношений до следующего саммита. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.

«о отношениям с Россией я предлагаю проинформировать лидеров о результатах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы провести стратегическую дискуссию на нашей следующей личной встрече», - говорится в письме.

Новость дополняется.