ЕС отложил пересмотр отношений с РФ до следующего саммита
Максимс Краюшкинс
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Европейский союз и Россия отложили пересмотр отношений до следующего саммита. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.
«о отношениям с Россией я предлагаю проинформировать лидеров о результатах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы провести стратегическую дискуссию на нашей следующей личной встрече», - говорится в письме.
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