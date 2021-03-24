Великобритания хочет заставить РФ «ощутить реальные последствия» ее «враждебных» действий
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призовет союзников по НАТО заставить Россию «ощутить реальные последствия» ее «враждебной деятельности». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на внешнеполитическое ведомство Великобритании.
«Он выступит с данным призывом на министерской встрече НАТО по России, которая пройдет 24 марта в рамках двухдневного саммита в Брюсселе. Это будет первая личная встреча министров стран НАТО более чем за год», — говорится в сообщении.
Рааб планирует подробно рассказать союзникам о «российской угрозе».
«Министр расскажет об изменчивой природе российской агрессии, использующей новые и разрушительные технологии, угрожая демократиям и открытым обществам по всему миру. Речь идет в том числе и о разработке Россией новых суперсовременных ракетных систем, способных уходить от обычных средств ПВО, и поддерживаемых государством кибератаках, которые таргетируют важные базы данных, используются для вмешательства в выборы или для распространения дезинформации о коронавирусе», - сообщает ведомство.
«Великобритания, как лидирующая сила в сферах обороны и дипломатии в полной мере поддерживает НАТО как сильную военную защиту от угроз, исходящих от России, равно как и как сильный, единый политический бастион против дестабилизирующей деятельности Москвы», - подчеркнул Рааб в преддверии встречи.
«Министр также поддержит политику «открытых дверей» альянса, которая дает возможность вступить в НАТО в том числе странам, сталкивающимся с российской агрессией, таким, как Украина и Грузия», - подчеркивается в сообщении.
Рааб также заявит о необходимости для НАТО работать с партнерами, не входящими в альянс, в частности, со Швецией, Финляндией, Австралией, Новой Зеландией и Японией.