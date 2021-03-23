Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России сейчас нет отношений с ЕС, поскольку их инфраструктура была уничтожена односторонними действиями Брюсселя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию Лаврова с главой МИД КНР Ван И.

Он уточнил, что партнерами России остались отдельные европейские страны. В результате, отношения РФ с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от контактов с ЕС, подчеркнул Лавров. Глава МИДа также добавил, что Москва и Пекин не дружат против кого бы то ни было.

По его словам, Россия сможет наращивать взаимодействия с Евросоюзом, когда Брюссель заявит о готовности устранения аномалии в двусторонних отношениях.

«Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что Россия всегда выступала за сотрудничество с соседними государствами, напомнив, что РФ находится «на огромном пространстве Евразийского континента».