Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал об отказе Запада помогать Киеву в 2014 году в интервью телеканалу «Еспресо».

По словам Турчинова, союзники Украины отказались помогать ей перед референдумом о воссоединении Крыма с Россией.

«Они сказали: «Нет, мы не можем злить Путина», — привел ответ западных союзников экс-глава СНБО.

Турчинов признал, что в 2014 году он указывал Западу на необходимость поддержать намерение Киева вступить в военный конфликт с Россией.

Однако, по его словам, союзники Украины решили, что введение экономических санкций и попытки сдерживания России на дипломатическом уровне будут достаточной мерой.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Турчинов рассказал о причинах потери Крыма: тогда Украина находилась в критическом положении. В казначействе страны было всего 100 тыс. гривен, а армия в начале 2014 года была не способна защищать свою страну.