Путин назначил пятерку членов ЦИК

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 марта, назначил пятерку нового состава Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщается в Telegram-канале избиркома.

Отмечается, что в соответствующий список вошли председатель комиссии Элла Памфилова, руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента России Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

28 марта истекают полномочия действующего состава ЦИК. В новый состав по пять человек назначают глава государства, Совет Федерации и Государственная дума.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму, запланированных на 19 сентября 2021 года. Она рассказала, что онлайн-голосование пройдет наряду с традиционным в Москве и еще пяти российских регионах.

Выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября 2021 года.