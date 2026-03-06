Размер шрифта
Трамп готов принять помощь любой страны в борьбе с Ираном

Трамп заявил, что примет помощь любой страны в защите от иранских беспилотников
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет помощь любой страны в защите от иранских беспилотников. Его слова приводит агентство Reuters.

«Конечно, я приму любую помощь от любой страны», — сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

2 марта президент Украины Владимир Зеленский предложил направить на Ближний Восток своих лучших специалистов по уничтожению иранских беспилотников. Через несколько дней он заявил, что Украина готова обмениваться со странами Ближнего Востока технологиями и оружием, в частности дронами-перехватчиками, но взамен хочет получить ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран назвал главную угрозу судоходству в Ормузском проливе.

 
