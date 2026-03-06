Размер шрифта
Россиян предупредили, почему нельзя пить антидепрессанты при любой хандре

Психиатр Литков: превращать антидепрессанты в «витамины для настроения» опасно
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Антидепрессанты — это не «таблетка от жизни», а рецептурные препараты для лечения конкретных психических расстройств. Поэтому принимать их при любой хандре и плохом настроении нельзя. Об этом «Газете.Ru» рассказал психиатр-нарколог клиники «Алкоспас» Сергей Литков.

«Антидепрессанты — это не витамины для настроения. Они назначаются при клинической депрессии и других подтвержденных расстройствах. Их задача — восстановить нарушенную работу нейромедиаторов мозга, а не сделать человека удобным или продуктивным», — отметил Литков.

По словам специалиста, в обществе все чаще путают депрессию с обычным снижением настроения.

«Плохой день, усталость, разочарование — это нормальные эмоциональные реакции. Депрессия — это состояние, которое длится неделями и месяцами, сопровождается утратой интереса к жизни, нарушением сна, аппетита, концентрации, а иногда и суицидальными мыслями. Это медицинский диагноз, а не просто «мне грустно», — подчеркнул врач.

Эксперт объяснил, что при настоящем депрессивном расстройстве медикаментозная терапия может быть жизненно необходимой.

«Если в мозге нарушен баланс серотонина, норадреналина и других нейромедиаторов, человек не может «взять себя в руки». В таких случаях антидепрессанты помогают восстановить биохимию и вернуть способность чувствовать, работать, общаться», — пояснил Литков.

Однако тревожной тенденцией врач назвал популяризацию препаратов как способа «быстрого апгрейда».

«Опасно превращать антидепрессанты в модный инструмент для повышения продуктивности или подавления обычных жизненных переживаний. Без показаний и контроля врача препараты могут дать побочные эффекты и смазать реальную клиническую картину», — добавил специалист.

Отдельно Литков подчеркнул, что самостоятельное назначение и резкая отмена препаратов могут усугубить состояние.

«Антидепрессанты требуют точной дозировки, постепенного подбора и грамотной отмены. Это процесс, который должен сопровождаться специалистом. Самолечение в сфере психиатрии особенно рискованно», — отметил он.

По словам врача, главный критерий — длительность и глубина симптомов.

«Если подавленное состояние не проходит неделями, нарушает работу и личную жизнь, появляются мысли о собственной бесполезности — это повод обратиться к врачу. Если же речь идет о реакции на стресс или усталость, чаще помогает психотерапия, отдых и изменение образа жизни», — уточнил Литков.

Бороться с болезнью нужно лечением, а с жизненными трудностями — поддержкой и психологической работой. Антидепрессанты — это инструмент медицины, а не способ избежать эмоций. Именно поэтому решение о приеме должно приниматься не по совету из интернета, а после консультации со специалистом.

Ранее врач объяснила, стоит ли «тренировать» иммунитет легкими болезнями.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!