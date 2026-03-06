Назван хоккеист, которого Канаде не хватило для победы в олимпийском хоккейном турнире

Знаменитый в прошлом отечественный хоккеист, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, кого сборной Канады не хватило для победы в олимпийском хоккейном турнире.

«На мой взгляд, очень сильно не хватило Кросби, потому что игра свелась к противостоянию Макдэвида, Маккиннона и Селебрини. Как бы там они ничего ни говорили, они все равно между собой соперничают в индивидуальном плане. А Кросби — это тот человек, который бы мог их вот избавить от этого спора, находясь в команде. Поэтому все так и случилось. Тем более я знаю, что Кросби с Маккинноном очень близки, и вот его отсутствие на льду психологически отодвинуло Маккиннона немножечко не туда», — подчеркнул Николишин.

Сборная Канады выиграла предыдущие четыре олимпийских хоккейных турнира с участием игроков из Национальной хоккейной лиги. В Милане канадская сборная уступила в финальном матче национальной команде США в овертайме — 1:2.

