Трамп выступил с критикой журналиста Такера Карлсона

Трамп раскритиковал Такера Карлсона из-за его несогласия с ситуацией вокруг Ирана

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на известного американского журналиста Такера Карлсона из-за его несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана. Об этом сообщает ABC News.

По мнению Трампа, Карлсон не понимает принцип «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again, MAGA).

Президент США добавил, что журналист «потерял ориентиры».

Трам заявил, что давно знал, что Карлсон не с MAGA, суть которой состоит в том, чтобы «спасти страну и снова сделать ее великой».

«Это политика «Америка прежде всего», а Такер не соответствует ни одному из этих критериев. Ему просто не хватает ума, чтобы это осознать», — рассказал Трамп.

Карлсон после начала операции США и Израиля против Ирана осудил действия Вашингтона, он назвал эту военную кампанию «абсолютно отвратительной и злой».

24 февраля аналитик и блогер Эндрю Наполитано заявил, что Карлсон предпринял «последнюю отчаянную попытку» отговорить президента США Дональда Трампа от войны с Ираном.

Ранее Трамп представил закон о спасении Америки.