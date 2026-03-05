Размер шрифта
Каллас рассказала о попытках «союзников» развалить ЕС

Каллас: некоторые союзники пытаются разделить ЕС
Liesa Johannssen/Reuters

Некоторые «союзники» Европейского союза (ЕС) пытаются разделить объединение. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе выступления в Цюрихе, передает РИА Новости.

«И если вы посмотрите, как наши противники, а теперь и наши союзники на самом деле хотят нас разделить и вести дела на двусторонней основе с отдельными странами. Почему? Потому что тогда мы — не равные силы», — сказала Каллас.

В феврале бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Евросоюз может дойти до распада, как СССР, если его руководство не сменит политическую линию.

В январе депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что у Европы есть «только один путь» избежать развала и хаоса. По его словам, такой исход событий заключается в том, чтобы «прекратить стремиться быть центром «партии войны» и перестать спонсировать режим президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее на Западе спрогнозировали, к чему может привести вражда фон дер Ляйен и Каллас.

 
