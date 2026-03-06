Размер шрифта
Названы главные открытия олимпийского хоккейного турнира

Экс-хоккеист Николишин: Хьюзы просто раскрыли свой потенциал на Олимпиаде
Mike Segar/Reuters

Знаменитый отечественный хоккеист, бывший игрок ведущих российских клубов, также выступавший в НХЛ и выигравший золото чемпионата мира со сборной России и бронзу Олимпийских игр Андрей Николишин в комментарии для «Газеты.Ru» назвал открытия хоккейного турнира Олимпийских игр.

«Вратарь Словаков Главай очень сильно отыграл. А Слафковски! Я не ожидал, что он будет настолько выделяться на фоне этой Словакии, на фоне остальных игроков. Реймонд очень порадовал. Плюс Фейбер — защитник у американцев. Хьюзы, ну Хьюзы просто раскрыли свой потенциал, он для меня не секрет был и у того, и у другого. Я их достаточно давно знаю и вел их еще на драфте, это не сюрприз, они просто реализовались. Приятно удивил Хеллибак. Для решающего турнира прямо молодец, круто сыграл. Нельзя сказать, что кто-то прямо разочаровал. Тут можно многих игроков взять и у шведов, и у финнов», — отметил Николишин.

Голкипер Самуэль Главай и форвард Юрай Слафковски были лидерами сборной Словакии, сенсационно занявшей четвертое место, нападающий Лукас Реймонд выделялся в составе сборной Швеции, а голкипер Коннор Хеллибак, защитники Куинн Хьюз и Брок Фейбер, а также нападающий Джек Хьюз стали олимпийскими чемпионами в составе сборной США.

Ранее Александр Овечкин обновил еще один рекорд в НХЛ.

 
