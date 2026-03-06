Размер шрифта
В США легкомоторный самолет упал на жилые дома

NYP: три человека пострадали при падении самолета на жилые дома в США
Максим Блинов/РИА «Новости»

Легкомоторный самолет Piper PA-28 упал на жилые дома в городе Финикс в штате Аризона. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Самолет упал на заднем дворе одного из участков при попытке вернуться в аэропорт Дир-Вэлли. Причиной крушения стала техническая неисправность. В результате происшествия пострадали три человека — инструктор и ученик, находившиеся на борту, а также житель одного из поврежденных домов. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В декабре прошлого года истребитель F-16 ВВС США упал недалеко от военной базы в Калифорнии. Инцидент произошел рядом с аэропортом Трона.

До этого самолет Cessna 55 потерпел крушение над Сан-Диего. В результате авиакатастрофы повреждения получили 15 домов.

Ранее в США вертолет санавиации упал на автомагистраль.

 
