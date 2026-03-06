Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Для россиян стало нормой целенаправленно проходить 10 тысяч шагов в день

Около 70% жителей мегаполисов стараются проходить 10 тысяч шагов в день
Shutterstock/Alex Sipeta

Большинство (68%) россиян стараются проходить не менее 10 тысяч шагов. При этом 41% респондентов делают это не реже четырех раз в неделю, еще 27% — по возможности. Отдельно выделяются автомобилисты и специалисты, чья работа сидячая: каждый третий из них отметил, что компенсирует недостаток движения в течение дня пешей активностью.

Это показало исследование MR Analytics, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Аналитики уверяют, что интерес к ежедневной ходьбе во многом связан с рекомендациями специалистов в области здоровья. Регулярное прохождение 10 тысяч шагов в день способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, поддержанию нормального веса и общему укреплению организма. Именно поэтому ходьба сегодня воспринимается как самый простой и доступный способ поддержания физической формы.

Согласно результатам исследования, наиболее высокий интерес к здоровому образу жизни отмечается в Москве. Так, 72% участников опроса назвали ходьбу самым доступным способом поддержания физической формы, а 63% отметили, что качество городской среды напрямую влияет на уровень их повседневной активности. В Санкт-Петербурге данный вид активности для поддержания здоровья поддерживают 56% опрошенных, в Нижнем Новгороде и Самаре — около 63%, в Екатеринбурге и Новосибирске — 69%.

В числе ключевых факторов, препятствующих соблюдению принципов здорового образа жизни, респонденты назвали нехватку времени (57%), усталость после работы (44%) и отсутствие удобной инфраструктуры рядом с домом (31%). Финансовые ограничения отметили 18% участников исследования.

Результаты исследования показывают, что здоровый образ жизни воспринимается москвичами как устойчивая социальная норма, однако его практическая реализация во многом зависит от доступности инфраструктуры для прогулок, занятий спортом и восстановления, а также от возможности органично интегрировать физическую активность в повседневный ритм жизни.

Ранее были названы лучшие жиросжигающие упражнения, для которых не надо ходить в зал.

 
Теперь вы знаете
Вышел «Молодой Шерлок» от Гая Ричи. Почему это не тот Холмс, которого вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!