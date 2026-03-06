Для россиян стало нормой целенаправленно проходить 10 тысяч шагов в день

Около 70% жителей мегаполисов стараются проходить 10 тысяч шагов в день

Большинство (68%) россиян стараются проходить не менее 10 тысяч шагов. При этом 41% респондентов делают это не реже четырех раз в неделю, еще 27% — по возможности. Отдельно выделяются автомобилисты и специалисты, чья работа сидячая: каждый третий из них отметил, что компенсирует недостаток движения в течение дня пешей активностью.

Это показало исследование MR Analytics, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Аналитики уверяют, что интерес к ежедневной ходьбе во многом связан с рекомендациями специалистов в области здоровья. Регулярное прохождение 10 тысяч шагов в день способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, поддержанию нормального веса и общему укреплению организма. Именно поэтому ходьба сегодня воспринимается как самый простой и доступный способ поддержания физической формы.

Согласно результатам исследования, наиболее высокий интерес к здоровому образу жизни отмечается в Москве. Так, 72% участников опроса назвали ходьбу самым доступным способом поддержания физической формы, а 63% отметили, что качество городской среды напрямую влияет на уровень их повседневной активности. В Санкт-Петербурге данный вид активности для поддержания здоровья поддерживают 56% опрошенных, в Нижнем Новгороде и Самаре — около 63%, в Екатеринбурге и Новосибирске — 69%.

В числе ключевых факторов, препятствующих соблюдению принципов здорового образа жизни, респонденты назвали нехватку времени (57%), усталость после работы (44%) и отсутствие удобной инфраструктуры рядом с домом (31%). Финансовые ограничения отметили 18% участников исследования.

Результаты исследования показывают, что здоровый образ жизни воспринимается москвичами как устойчивая социальная норма, однако его практическая реализация во многом зависит от доступности инфраструктуры для прогулок, занятий спортом и восстановления, а также от возможности органично интегрировать физическую активность в повседневный ритм жизни.

