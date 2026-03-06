Размер шрифта
В Госдуме обвинили Украину в манипуляциях на теме сборной России

Депутат Журова: Украина спекулирует на теме России по полной программе
Павел Бедняков/РИА Новости

Депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» заявила, что на Украине манипулируют фактами в отношении России, пытаясь представить их не такими, какие они есть на самом деле.

«Украина сейчас спекулирует по полной программе. Причем, понимаете, громкие заявления: «Германия бойкотирует открытие Паралимпиады». Выясняется, просто министр спорта Германии не пойдет на церемонию. Ну хорошо, ну не пойдет. Спортсмены же идут. Вот даже если спортсмены не пойдут, выясняется, что у них график там не соответствует. Ну, то есть часто бывает, особенно спортсмены с ограниченными возможностями. Для них церемония открытия — это тяжело. Это для обычных спортсменов-то тяжело, а для паралимпийцев — еще тяжелее. Особенно когда у них старт на следующий день. А если у всей команды практически старт, то поэтому, может, никто и не идет. И раньше на открытие Паралимпиады ходили чиновники, спортсмены — не так часто. И вот сейчас получается, что спортсмены не могут из-за соревнований, а чиновники все отказались. И преподносится, что якобы Германия бойкотирует», — считает Журова.

Сборная России выступит на Паралимпийских играх с национальным флагом и гимном, что вызвало протесты ряда стран — участниц соревнований.

Ранее в России оценили победу американки Лью на ОИ-2026.

 
