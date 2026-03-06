Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Россиянам рассказали, в какие страны можно улететь без визы в 2026 году

OneTwoTrip: до сентября россияне могут отдохнуть без визы в Черногории
Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Списком стран, в которые российские туристы могут съездить без оформления визы в 2026 году, с «Газетой.Ru» поделилась пресс-служба сервиса OneTwoTrip.

Первая точка — Вьетнам. Каждый год он становится все более популярным как для отдыха, так и для зимовок: тут и разнообразные курорты, и прекрасный климат, и отличные условия пребывания — российские туристы могут находиться в стране без визы до 45 дней, а потом оформить электронный документ еще на 90 дней.

«В целом, страна обладает всеми преимуществами Юго-Восточной Азии, но отдых там обойдется дешевле, чем в Таиланде, Индонезии или Малайзии. Высокий сезон на юге страны, где располагаются популярные Нячанг, Фукуок и Муйне, приходится на период с декабря по апрель, а в центре страны (Дананг, Хойан) хорошо отдыхать с февраля по август. Осенью же лучше всего отправляться на север, в Ханой и бухту Халонг», — рассказали аналитики.

Перелет в Нячанг из Москвы и обратно обойдется от 64 000 рублей, в Ханой — от 50 000 рублей. Зато номер в трехзвездочном отеле с хорошими отзывами легко найти за 2 000 рублей в сутки.

В Европе россиянам доступна Черногория.

«Потрясающая природа, чудесные пляжи и города с историей — да, Черногория прекрасна. Увидеть эту красоту без визы можно до сентября 2026 года, когда для российских туристов вступят в силу новые правила въезда — а пока оставаться на территории страны без оформления дополнительных документов можно до 30 дней. Высокий сезон начинается уже в конце мая, когда воздух прогревается до +25 °C, достигая своего пика в июле и августе. За идеальным пляжным отдыхом едут в Будву, Бечичи и Свети-Стефан, за потрясающей средневековой архитектурой — в Котор и Тиват, за треккингом — в Дурмитор, а за неплохой горнолыжкой — в Жабляк и Колашин», — поделились эксперты.

Авиабилеты из Москвы в Тиват и обратно обойдутся от 48 000 рублей, номер в трехзвездочном отеле стоит в среднем в 6 000 рублей в сутки.

Не понадобится виза россиянам и в Армении.

«У этой страны есть ощутимое преимущество: для поездки не понадобится ни виза, ни загранпаспорт — подойдет российский. Правда, это все при условии, что вы прибываете в страну на самолете, а не поездом, и остаетесь не дольше 30 дней — но этого времени вполне хватит для отпуска. И, кстати, он будет хорош в любое время года: летом можно гулять по жаркому Еревану и ездить охлаждаться на озеро Севан, весной и осенью — покататься по стране с экскурсиями или заняться винным туризмом, а зимой — отправиться на горнолыжный курорт Цахкадзор (сезон там длится с конца декабря по середину марта)», — рассказали в OneTwoTrip.

Перелет из Москвы в Ереван и обратно обойдется от 21 000 рублей, номер в трехзвездочной гостинице — в среднем в 3 000 рублей в сутки.

Максимальная смена обстановки без визы — это ЮАР.

«Вариант, чтобы в буквальном смысле побывать в другой части света: страна расположена в южном полушарии, и там иное практически все — от сезонов до природы. Туристов, конечно, привлекают пляжи Атлантического и Индийского океанов и шикарные национальные парки с дикой природой. На сафари в парк Крюгера лучше всего отправляться с мая по сентябрь, когда в ЮАР сухой сезон, а купаться и загорать в Кейптауне и серфить в Дурбане — с ноября по март. Ну а если приехать с сентября по ноябрь, то в Херманусе можно увидеть горбатых китов. Находиться в стране без визы российские туристы могут в течение 90 дней», — отметили эксперты.

Перелет из Москвы в Кейптаун и обратно стоит от 70 000 рублей, номер в отеле категории «три звезды» можно забронировать в среднем за 9 000 рублей в сутки.

Наконец, виза не понадобится россиянам и в Китае. Безвизовый режим для россиян начал действовать 15 сентября 2025 года (и продлится в тестовом режиме до осени 2026-го), так что популярность страны у туристов резко выросла.

«И это неудивительно: в Поднебесной можно устроить максимально разнообразный отдых. Например, отдохнуть на райском пляже на Хайнане, который еще называют азиатскими Гавайями, увидеть Запретный город и один из участков Великой Китайской стены в Пекине и его окрестностях, ненадолго перенестись в будущее в Шанхае или снять пару смешных роликов с пандами в Чэнду. Планировать поездку в Китай можно в любое время года, но рекомендуем все же избегать июля и августа, когда почти по всей стране стоит сильная жара, а на побережьях возможны тайфуны», — заявили в пресс-службе сервиса.

Перелет в столицу Китая и обратно из Москвы стоит от 32 000 рублей, номер в гостинице легко найти за 5 000 рублей в сутки.

Ранее были названы страны, где россияне могут путешествовать без наличных.

 
Теперь вы знаете
Вышел «Молодой Шерлок» от Гая Ричи. Почему это не тот Холмс, которого вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!