Россиянам рассказали, в какие страны можно улететь без визы в 2026 году

Списком стран, в которые российские туристы могут съездить без оформления визы в 2026 году, с «Газетой.Ru» поделилась пресс-служба сервиса OneTwoTrip.

Первая точка — Вьетнам. Каждый год он становится все более популярным как для отдыха, так и для зимовок: тут и разнообразные курорты, и прекрасный климат, и отличные условия пребывания — российские туристы могут находиться в стране без визы до 45 дней, а потом оформить электронный документ еще на 90 дней.

«В целом, страна обладает всеми преимуществами Юго-Восточной Азии, но отдых там обойдется дешевле, чем в Таиланде, Индонезии или Малайзии. Высокий сезон на юге страны, где располагаются популярные Нячанг, Фукуок и Муйне, приходится на период с декабря по апрель, а в центре страны (Дананг, Хойан) хорошо отдыхать с февраля по август. Осенью же лучше всего отправляться на север, в Ханой и бухту Халонг», — рассказали аналитики.

Перелет в Нячанг из Москвы и обратно обойдется от 64 000 рублей, в Ханой — от 50 000 рублей. Зато номер в трехзвездочном отеле с хорошими отзывами легко найти за 2 000 рублей в сутки.

В Европе россиянам доступна Черногория.

«Потрясающая природа, чудесные пляжи и города с историей — да, Черногория прекрасна. Увидеть эту красоту без визы можно до сентября 2026 года, когда для российских туристов вступят в силу новые правила въезда — а пока оставаться на территории страны без оформления дополнительных документов можно до 30 дней. Высокий сезон начинается уже в конце мая, когда воздух прогревается до +25 °C, достигая своего пика в июле и августе. За идеальным пляжным отдыхом едут в Будву, Бечичи и Свети-Стефан, за потрясающей средневековой архитектурой — в Котор и Тиват, за треккингом — в Дурмитор, а за неплохой горнолыжкой — в Жабляк и Колашин», — поделились эксперты.

Авиабилеты из Москвы в Тиват и обратно обойдутся от 48 000 рублей, номер в трехзвездочном отеле стоит в среднем в 6 000 рублей в сутки.

Не понадобится виза россиянам и в Армении.

«У этой страны есть ощутимое преимущество: для поездки не понадобится ни виза, ни загранпаспорт — подойдет российский. Правда, это все при условии, что вы прибываете в страну на самолете, а не поездом, и остаетесь не дольше 30 дней — но этого времени вполне хватит для отпуска. И, кстати, он будет хорош в любое время года: летом можно гулять по жаркому Еревану и ездить охлаждаться на озеро Севан, весной и осенью — покататься по стране с экскурсиями или заняться винным туризмом, а зимой — отправиться на горнолыжный курорт Цахкадзор (сезон там длится с конца декабря по середину марта)», — рассказали в OneTwoTrip.

Перелет из Москвы в Ереван и обратно обойдется от 21 000 рублей, номер в трехзвездочной гостинице — в среднем в 3 000 рублей в сутки.

Максимальная смена обстановки без визы — это ЮАР.

«Вариант, чтобы в буквальном смысле побывать в другой части света: страна расположена в южном полушарии, и там иное практически все — от сезонов до природы. Туристов, конечно, привлекают пляжи Атлантического и Индийского океанов и шикарные национальные парки с дикой природой. На сафари в парк Крюгера лучше всего отправляться с мая по сентябрь, когда в ЮАР сухой сезон, а купаться и загорать в Кейптауне и серфить в Дурбане — с ноября по март. Ну а если приехать с сентября по ноябрь, то в Херманусе можно увидеть горбатых китов. Находиться в стране без визы российские туристы могут в течение 90 дней», — отметили эксперты.

Перелет из Москвы в Кейптаун и обратно стоит от 70 000 рублей, номер в отеле категории «три звезды» можно забронировать в среднем за 9 000 рублей в сутки.

Наконец, виза не понадобится россиянам и в Китае. Безвизовый режим для россиян начал действовать 15 сентября 2025 года (и продлится в тестовом режиме до осени 2026-го), так что популярность страны у туристов резко выросла.

«И это неудивительно: в Поднебесной можно устроить максимально разнообразный отдых. Например, отдохнуть на райском пляже на Хайнане, который еще называют азиатскими Гавайями, увидеть Запретный город и один из участков Великой Китайской стены в Пекине и его окрестностях, ненадолго перенестись в будущее в Шанхае или снять пару смешных роликов с пандами в Чэнду. Планировать поездку в Китай можно в любое время года, но рекомендуем все же избегать июля и августа, когда почти по всей стране стоит сильная жара, а на побережьях возможны тайфуны», — заявили в пресс-службе сервиса.

Перелет в столицу Китая и обратно из Москвы стоит от 32 000 рублей, номер в гостинице легко найти за 5 000 рублей в сутки.

