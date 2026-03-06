При атаке на Севастополь пострадали гражданские

Развожаев: ребенок и пожилой мужчина пострадали при атаке ВСУ в Севастополе

Ребенок и пожилой мужчина пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову, это произошло в районе улицы Ефремова.

«В районе улицы Генерала Жидилова ударной волной выбило окна в одном из многоквартирных домов, и мужчина получил травму», — добавил губернатор.

Также Развожаев рассказал, что были зафиксированы: возгорание колледжа на улице Героев Подводников; повреждения колледжа на улице Ефремова и газовой трубы в районе Ивана Яцуненко.

До этого губернатор рассказал, что при атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь были повреждены газовая труба и подстанция.

1 марта сообщалось, что в некоторых районах Севастополя произошло отключение электричества.

Об аварии на магистральных электросетях также сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. В результате ее в ряде населенных пунктов Крыма ограничена подача электроэнергии.

Ранее часть Запорожской области осталась без света.