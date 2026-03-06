Стало известно об использовании Ираном ракет с кассетной боевой частью

ТАСС: Иран в ходе ударов по Израилю применил ракеты с кассетной боевой частью

Иран в ходе последних ударов по территории Израиля применил ракеты с кассетной боевой частью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское государственное телевидение.

На момент публикации подробности ударов неизвестны.

Ракеты с кассетной боевой частью — высокоэффективное оружие класса «земля-земля» или «воздух-земля». Они предназначены для поражения рассредоточенных целей, включая военную технику, живую силу и аэродромы. Удары таким оружием наносятся путем выброса множества суббоеприпасов.

5 марта стало известно, что КСИР запустил новейшие сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр-4» по целям в Тель-Авиве, аэропорту «Бен-Гурион» и базе 27-й эскадрильи военно-воздушных сил Израиля в этом аэропорту.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил.

Ранее Иран нанес удар по зданию Минобороны Израиля.