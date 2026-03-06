Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Армия

В Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором

РИА: Израиль применил снаряды с фосфором при ударах по населенным пунктам в Ливане
Hassan Ammar/AP

Армия Израиля применила снаряды с фосфором при ударах по населенным пунктам на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в армии Ливана.

«Вражеская израильская армия применила снаряды с фосфором при бомбардировках 15 населенных пунктов на юге Ливана», — сказал собеседник агентства.

В ночь на 5 марта Израиль начал наносить удары по инфраструктуре организации шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, столице Ливана. На фоне атаки израильская армия также призвала жителей Бейрута покинуть шиитские кварталы ливанской столицы Шиях и Харет-Хорейк.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильские военные за сутки нанесли удары более чем по 160 военным объектам шиитского движения на юге Ливана.

Ранее в Иране и Ливане зафиксировали более 10 нападений на объекты здравоохранения.

 
Теперь вы знаете
Вышел «Молодой Шерлок» от Гая Ричи. Почему это не тот Холмс, которого вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!