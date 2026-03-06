В Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором

РИА: Израиль применил снаряды с фосфором при ударах по населенным пунктам в Ливане

Армия Израиля применила снаряды с фосфором при ударах по населенным пунктам на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в армии Ливана.

«Вражеская израильская армия применила снаряды с фосфором при бомбардировках 15 населенных пунктов на юге Ливана», — сказал собеседник агентства.

В ночь на 5 марта Израиль начал наносить удары по инфраструктуре организации шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, столице Ливана. На фоне атаки израильская армия также призвала жителей Бейрута покинуть шиитские кварталы ливанской столицы Шиях и Харет-Хорейк.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильские военные за сутки нанесли удары более чем по 160 военным объектам шиитского движения на юге Ливана.

Ранее в Иране и Ливане зафиксировали более 10 нападений на объекты здравоохранения.