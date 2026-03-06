Стало известно о планах США по вытеснению российской нефти с китайского рынка

WSJ: США хотят вытеснить российскую нефть с рынка КНР, предложив вместо нее свою

Соединенные Штаты планируют вытеснить российскую нефть с китайского рынка, предложив в качестве альтернативы свои энергоресурсы, а также выгодные экономические льготы. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Министр финансов [США] Скотт Бессент рассматривает возможность включения в повестку предстоящих переговоров со своим китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия», — говорится в материале.

