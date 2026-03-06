Вирусолог рассказала, стоит ли опасаться вспышки кори в России

Вспышки кори в России опасаться не стоит, могут быть редкие локальные вспышки среди непривитых. Об этом РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

Она отметила, что для распространения кори охват должен составлять более 95% населения.

«Если в административной территории охват высокий, то небольшие вспышки могут быть среди непривитых людей — например, мигрантов — или семейных», — рассказала вирусолог.

По ее словам, в зоне риска заражения находятся все непривитые люди.

5 марта сообщалось, что в Хабаровске экстренно ввели масочный режим из-за кори в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ). Заболевание выявили у одного из учащихся. В учебном заведении решили не переводить студентов на онлайн-обучение и не отменяли массовые мероприятия, однако сделали ношение масок обязательным с четверга.

Ранее в Лондоне выявили случаи заражения быстрораспространяющейся корью.