МИД РФ обвинил Украину в провокации против российских дипломатов

Министерство иностранных дел России в среду, 17 марта, выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины в Москве Василию Покотило в связи с провокацией в Киеве против дипломатов посольства РФ 16 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российское посольство направило во внешнеполитическое ведомство Украины ноту протеста в связи с произошедшим.

Российская сторона требует от Киева расследовать инцидент и привлечь к ответственности виновных в акции, а также не допускать в будущем подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов на Украине.

В МИД РФ уточнили, что украинскому поверенному было заявлено следующее: российская сторона рассматривает случившееся как еще одно грубое нарушение Киевом положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестные в ночь с 15 на 16 марта возле мест проживания и работы дипломатов из России в Киеве развесили плакаты, на которых россиянам приписывается признание Крыма частью украинского государства.

На соответствующих плакатах были изображены лица российских дипломатов с приписываемым им «признанием» на украинском и русском языках: «Крым - это Украина».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.