В Кремле прокомментировали изменение формата общения по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с изменением формата общения по Сирии между государствами.

По его словам, нынешние форматы работают, однако в Москве ратуют за повышение их эффективности.

«России выступает за то, чтобы арабские и западные государства отходили от политики изоляции Сирии, чем больше государств будет возобновлять диалог, тем больше у них будет возможностей в участии», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что США не признают легитимность президентских выборов в Сирии и призывают международное сообщество последовать их примеру.