Журналист из Болгарии оштрафован за представление с ансамблем у МИД

Полиция задержала четырех человек у здания МИД России в Москве, переодетых в кавказскую национальную одежду и с игрушечными автоматами. Об этом сообщает ТАСС.

Полиция задержала 40-летнего уроженца Болгарии Бориса Анзова, 26-летнего уроженца Грузии, 44-летнюю уроженку Украины и 20-летнюю жительницу Московской области.

В отделении МВД Анзов признался, что пришел к зданию ведомства, чтобы сделать предложение официальному представителю МИД Марии Захаровой. На него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) с административным штрафом 500 рублей. Игрушечное оружие было изъято.