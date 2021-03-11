В Крыму предрекли фиаско «трем китам» политики Киева по «деоккупации»

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец считает, что план Киева по Крыму, состоящий из «трех китов», ждет фиаско, а депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление главы украинского МИДа «бредом». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никаких китов я тут не вижу. Максимум сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо. Но результат будет ожидаемый - очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью», — сказал Чегринец.

Также он подчеркнул, что Крым был и всегда будет российским, это «аксиома, которую понимают и в Киеве, и в Вашингтоне».

Черняк в свою очередь заявил, что считает высказывание о «трех китах» «бредом». По его словам, на сегодняшний день в Киеве делается все, чтобы увести «в сторону» внимание от проблем, происходящих на Украине.

«Поэтому каждый день Зеленский и его окружение вспоминают Крым и пытаются показать свою работу, при этом переложить всю ответственность на своих западных хозяев», — добавил депутат.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.