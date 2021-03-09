Посол России объяснил отказ от встречи с белорусской оппозицией

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Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев объяснил, что отказался от личной встречи с представителями белорусской оппозиции, так как российские дипломаты не готовы к диалогу с силами, нацеленными на «подрыв государственных устоев». Об этом он заявил в эфире телеканала РБК.

«Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь», – отметил посол.

По словам Мезенцева, членов Координационного совета оппозиции Белоруссии «никто не выбирал», они не обличены доверием миллионов избирателей.

«Это такое одно из общественных объединений <...> Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти», – подчеркнул дипломат.

Он также назвал реакцию белорусских властей на работу Координационного совета «адекватной и конституционной».

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.