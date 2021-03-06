На Украине пригрозили России «радикальными шагами» по Донбассу

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по Донбассу предпримет «радикальные шаги», если Россия не признает себе стороной конфликта, предупредил глава миссии Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

«Если Россия будет настаивать на том, что она не сторона конфликта, и будет блокировать переговоры, то можно будет говорить, что ситуация в тупике и ее можно вывести из этого только радикальными шагами», – заявил Кравчук.

Он пояснил, что украинская делегация может попросить о новых договоренностях по урегулированию в Донбассе взамен уже существующих. По его мнению, новые подходы и соглашения позволят вывести ситуацию из «тупика».

Ранее Кравчук заявлял, что надеется на активную позицию Запада и США по вопросу урегулирования в Донбассе. Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что вопрос о включении США в контактную группу по Донбассу не стоит.